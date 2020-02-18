В Краснодаре рассказали об установке умных светофоров на трёх перекрёстках

На трёх перекрёстках Краснодара установили умные светофоры.

Как сообщает ОТР, благодаря нововведению время ожидания сократилось, а пропускная способность увеличилась на 20%.

«Это позволяет разгрузить узловые участки на улично-дорожной сети, улучшить дорожно-транспортную ситуацию, в том числе общественного транспорта», — подчеркнула заместитель начальника отдела организации дорожного движения департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Марина Чэмерис.

До конца года в Краснодаре планируют установить ещё 35 таких светофоров, которые будут размещены на самых загруженных участках города.