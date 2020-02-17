Ветеран органов внутренних дел умер в душе госпиталя МВД

Полиция начала проверку по факту смерти ветерана органов внутренних дел в Главном клиническом госпитале МВД. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«По факту происшествия в ФКУЗ «Главный клинический госпиталь МВД России» назначена служебная проверка, проведение которой поручено сотрудникам профильных подразделений МВД», — сказала она.

По её словам, в случае установления вины руководства и персонала медучреждения будет принято решение об их привлечении к ответственности.

Волк выразила соболезнования родным и близким скончавшегося и пообещала, что его семье будет оказана необходимая помощь.

По информации источника РИА Новости, 85-летнему мужчине стало плохо в душе, он потерял сознание. От полученных ожогов ветеран ОВД скончался.