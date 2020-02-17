Эксперт оценил перспективы гражданского авиастроения в России

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Член экспертной группы Федерального агентства новостей Алексей Анпилогов оценил перспективы гражданского авиастроения в России.
Эксперт оценил перспективы гражданского авиастроения в России
  • ©Viktor Borzyh
  • globallookpress.com

Он отметил, что Россия обладает развитой атомной, ракетной и авиапромышленностью, нужно лишь научиться конвертировать это в готовые изделия, которые будут продаваться на защищённом внутреннем рынке.

«Что же касается гражданского авиастроения, то, напомню, оно есть только у пяти стран: это США с их Boeing, Евросоюз (давайте в рамках нашего обсуждения рассматривать его в качестве единого государственного образования), Канада, Бразилия и Россия. Всё. Даже Китай пока только пытается выйти на серийное производство таких самолётов», — сказал Анпилогов на организованной медиагруппой «Патриот» пресс-конференции «Россия и мир. Положение РФ в международных рейтингах».

В пресс-конференции принимали участие депутаты Государственной думы, представители Общественной палаты, эксперты в области экономики и энергетики, журналисты.

В рамках мероприятия представили результаты первого этапа проекта «Россия и мир». Экспертная группа ФАН выполнила четыре исследования различных показателей десяти ведущих стран мира. Темы исследований — экономика, энергетика, инновации, права человека.

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