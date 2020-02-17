Кафедре общего языкознания СПбГУ присвоили имя Вербицкой

Имя профессора Людмилы Вербицкой присвоили кафедре общего языкознания Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на портал вуза.

С предложением в комиссию по увековечению памяти обратились профессор Юрий Клейнер и почётный профессор Вадим Касевич. Их инициативу поддержал учёный совет университета.

Вербицкая умерла в ноябре 2019 года.

Глава думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов в беседе с ФАН назвал Вербицкую красивой и мудрой женщиной, настоящим другом и соратником.