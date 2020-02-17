Кафедре общего языкознания СПбГУ присвоили имя Вербицкой
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- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на портал вуза.
С предложением в комиссию по увековечению памяти обратились профессор Юрий Клейнер и почётный профессор Вадим Касевич. Их инициативу поддержал учёный совет университета.
Вербицкая умерла в ноябре 2019 года.
Глава думского комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов в беседе с ФАН назвал Вербицкую красивой и мудрой женщиной, настоящим другом и соратником.