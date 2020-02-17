В Крыму вынесли приговор обвиняемым в краже пенсионных выплат у почтальонов

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Центральный районный суд Симферополя вынес приговор обвиняемым в краже пенсионных выплат у почтальонов.
В Крыму вынесли приговор обвиняемым в краже пенсионных выплат у почтальонов
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Установлено, что всего подсудимые украли 479 тыс. рублей.

«Одному из осуждённых назначено наказание в виде семи лет лишения свободы, второму — в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — рассказали в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области у почтальона украли сумку с пенсиями.

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