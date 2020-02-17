В Адыгее прошёл первый учебный полёт курсантов-лётчиков
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Как сообщает портал «Юга.ру», в праздничном построении участвовали 53 человека.
Командир учебно-авиационной базы Майкопа полковник Вадим Гуров отметил, что в тренировочных полётах участвуют курсанты четвёртого курса, у которых уже есть лётный стаж.
«Все прошло в штатном режиме. Подобные тренировочные полеты для курсантов страны продолжатся до конца октября. Обучение осуществляется на тренажерных комплексах и самолетах Л-39», — отметил Гуров.
Он также добавил, что в настоящее время в России только Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков (КВВАУЛ) готовит военных лётчиков, и Майкоп является их основной тренировочной базой.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что экипажи самолётов морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота провели тренировку по выводу сил из-под удара условного противника.