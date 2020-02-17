В 2019 году Россию посетили более 5 млн иностранных туристов
- © Алексей Даничев
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
По данным организации, наибольшее число туристов (1,5 млн человек) приехало из Китая. На втором месте — Германия (522,2 тыс. человек), на третьем — Южная Корея (413,3 тыс. человек).
По сравнению с 2018 годом значительно увеличилось число туристов из Франции (на 32,4% до 154,2 тыс. человек), Японии (31,2% до 80,3 тыс. человек) и Испании (30% до 110,8 тыс. человек).
При этом число путешественников из Бразилии снизилось на 4,6%, из Аргентины — на 27%, Колумбии — на 8,6%, Перу — на 33%.
Ранее телеканал «360» сообщал, что Московскую область посетили 22 млн туристов в 2019 году.