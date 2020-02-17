Эксперт оценил новый метод кражи персональных данных

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Эксперт в области кибербезопасности Андрей Масалович прокомментировал появление нового метода кражи персональных данных с помощью технологии, позволяющей определять номера посетителей, которые зашли на сайт с мобильных устройств.
Эксперт оценил новый метод кражи персональных данных
  • Pixabay

«Нужно соблюдать правила цифровой гигиены, которые значительно облегчат вам жизнь, потому что сейчас ожидается всплеск эпидемии спама. Не стоит с мобильных устройств переходить по ссылкам с рекламой, особенно из социальных сетей, иначе данные сразу же передаются, в том числе и номер телефона», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

К примеру, пояснил Масалович, при подключении к бесплатному Wi-Fi тоже передаются данные, что позволяет собирать сведения о пользователе из разных источников в одну базу.

Как считает эксперт, все ресурсы лучше открывать через браузер с приватным зашифрованным соединением.

Помимо этого, нужно стирать cookie (текстовые файлы, в которые браузер записывает информацию с посещённых сайтов), не ставить отметку о своём местоположении и не нажимать галочку «запомнить меня», отметил Масалович.

Ранее издание «Известия» сообщило, что в России появился новый метод кражи персональных данных: с помощью технологии, позволяющей определять номера посетителей, которые зашли на сайт с мобильных устройств.

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