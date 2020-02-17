Эксперт оценил идею модернизировать систему пешеходных переходов

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Автоэксперт Дмитрий Попов прокомментировал инициативу по внедрению шумовых полос, приподнятых зебр и умных светофоров.
Эксперт оценил идею модернизировать систему пешеходных переходов
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Создавать какие-то препоны для движения личного транспорта имеет смысл не везде и не всегда, а только в том случае, если в городе это скомпенсировано хорошей транспортной инфраструктурой. Я не сторонник того, чтобы полностью копировать европейскую модель», — отметил Попов в беседе с сайтом «Москва 24».

По его мнению, пользу «лежачих полицейских» и искусственных неровностей можно назвать спорной.

Он также добавил, что введение «дружелюбных светофоров» позволит сэкономить время на пешеходных переходах, однако общие затраты на внедрение новшеств вряд ли будут сопоставимы с их эффективностью.

Ранее «Известия» сообщали об идее по внедрению шумовых полос, приподнятых зебр, умных светофоров и системы «Дружелюбный переход» в России.

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