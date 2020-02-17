Эксперт дал рекомендации по защите персональных данных

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Глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков рассказал, как не стать жертвой кражи персональных данных через мобильное устройство.
Эксперт дал рекомендации по защите персональных данных
  • Pixabay

В беседе с НСН он отметил, что к методу телефонного спама чаще всего прибегают небольшие фирмы.

«Необходимо соблюдать технологическую гигиену, то есть не заходить на сайты, которые не внушают вам доверия, а также получать письма и переходить по ссылкам только от тех людей, которые вам известны. Потому что при переходе вы цепляете какой-то вирус или какая-то информация становится доступна третьим лицам», — подчеркнул специалист.

По его мнению, встроенные коды, распознающие номер телефона пользователя, должны отслеживать антивирусы.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в России появился новый метод кражи персональных данных — с помощью технологии, позволяющей определять номера посетителей, которые зашли на сайт с мобильных устройств. 

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