В 2019 году Казань посетили 3,5 млн туристов

В 2019 году в Казань приехали 3,5 млн туристов со всего мира.

Как сообщает «Реальное время» со ссылкой на официальный сайт мэрии города, по сравнению с прошлым годом туристический поток увеличился на 9%.

Уточняется, что большинство зарубежных туристов в основном приезжали из Китая, Казахстана, Германии, Турции, Украины и Белоруссии — всего около 230 тыс. человек.

Среди россиян чаще других столицу Республики Татарстан посещали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Челябинска, городов Приволжского федерального округа.

В среднем в Казани туристы гостят от четырёх до семи дней.

При этом 40% от общего числа туристов приехали в Казань повторно.

Ранее Nation News со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip сообщало, на чём готовы экономить российские туристы в путешествиях в 2020 году.