В России могут модернизировать систему пешеходных переходов

В Минтрансе прорабатывают идею внедрения шумовых полос, приподнятых зебр, умных светофоров и системы «Дружелюбный переход».

Как сообщают «Известия», РосдорНИИ планирует подготовить изменения в ГОСТ до конца 2020 года.

Уточняется, что для снижения скорости движения потока транспорта специалисты предложили активнее применять шумовые полосы и искусственные неровности перед переходами.

Кроме того, в ведомстве планируют опробовать совмещение пешеходного перехода с «лежачим полицейским» на улицах городов, а также изменить схему освещения пешеходных переходов.

Для удобства участников дорожного движения рассматривается возможность внедрения системы «умных светофоров» с датчиками, реагирующими на перемещение пешеходов по зебре.

Предполагается, что нововведения позволят снизить количество ДТП с пешеходами в отдельных случаях на 15—24%.

Ранее глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в беседе с НСН рассказал, почему большое количество аварий происходит с участием такси, и предположил, как можно ликвидировать подобные проблемы на дорогах.