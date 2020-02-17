В России могут модернизировать систему пешеходных переходов
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- РИА Новости
Как сообщают «Известия», РосдорНИИ планирует подготовить изменения в ГОСТ до конца 2020 года.
Уточняется, что для снижения скорости движения потока транспорта специалисты предложили активнее применять шумовые полосы и искусственные неровности перед переходами.
Кроме того, в ведомстве планируют опробовать совмещение пешеходного перехода с «лежачим полицейским» на улицах городов, а также изменить схему освещения пешеходных переходов.
Для удобства участников дорожного движения рассматривается возможность внедрения системы «умных светофоров» с датчиками, реагирующими на перемещение пешеходов по зебре.
Предполагается, что нововведения позволят снизить количество ДТП с пешеходами в отдельных случаях на 15—24%.
Ранее глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в беседе с НСН рассказал, почему большое количество аварий происходит с участием такси, и предположил, как можно ликвидировать подобные проблемы на дорогах.