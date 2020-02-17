Роскомнадзор заблокировал два ресурса в сети из-за баз данных россиян

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Роскомнадзор заблокировал два интернет-ресурса, где продавались базы с персональными данными россиян.
Роскомнадзор заблокировал два ресурса в сети из-за баз данных россиян
  • Pixabay

«В настоящее время в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных включены два форума: phreaker.pro и dublikat.eu», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что на форумах отсутствует информация, подтверждающая наличие согласия граждан либо иных законных оснований на обработку их персональных данных.

Ранее «Известия» сообщили, что в России появился новый метод кражи персональных данных: с помощью технологии, позволяющей определять номера посетителей, которые зашли на сайт с мобильных устройств.

2 декабря 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы за невыполнение требований о хранении персональных данных. 

Согласно новой норме в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП), операторы, не выполнившие требование о систематизации и хранении информации в базах данных исключительно на территории России, то есть использовавшие хранилища за рубежом, будут наказываться штрафными санкциями.

Для граждан за такое правонарушение штраф составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс., для юрлиц — от 1 млн до 6 млн рублей. При повторном нарушении сумма увеличится до 18 млн рублей.

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