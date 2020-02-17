Омбудсмен прокомментировала инцидент со сбежавшими приёмными детьми в Челябинской области

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Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова рассказала о ходе расследования инцидента со сбежавшими из приёмной семьи подростками.
Омбудсмен прокомментировала инцидент со сбежавшими приёмными детьми в Челябинской области
  • Pixabay

«Я планирую побывать в селе, где живёт семья, где воспитывались дети. А 19 февраля поеду в Курган, встречусь с уполномоченным по правам ребёнка в регионе Анной Лопатиной. Уже связалась с ней», — пояснила она в беседе с URA.RU.

По словам двух мальчиков, которые ранее воспитывались в курганском детском доме, в приёмной семье их били, выставляли на холод в нижнем белье и угрожали им оружием. 

Следственные органы проводят проверку по подозрению в жестоком обращении с детьми.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова в беседе с телеканалом «360» рассказала о состоянии новорождённой, которую нашли у лифта в подъезде одного из многоэтажных домов в Мытищах.

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