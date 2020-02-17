Лётчики Су-35 провели учения по практическому бомбометанию

В Воронежской и Тверской областях лётчики истребителей Су-35 провели учения по уничтожению наземных целей.

Как сообщает телеканал «Звезда», основной задачей пилотов было уничтожение целей, имитировавших вражеские ЗРК и колонну танков на марше.

В ходе учений лётчики ЗВО сбросили более 40 бомб.

В общей сложности в тренировке приняли участие более 500 военнослужащих.

Одной из главных задач стала практика для молодых лётчиков — выпускников 2019 года.

Ранее ФАН сообщало, что на подмосковном полигоне Алабино прошли масштабные тактические учения Таманской дивизии.