Лётчики Су-35 провели учения по практическому бомбометанию

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В Воронежской и Тверской областях лётчики истребителей Су-35 провели учения по уничтожению наземных целей.
Лётчики Су-35 провели учения по практическому бомбометанию
  • © Антон Балашов
  • РИА Новости

Как сообщает телеканал «Звезда», основной задачей пилотов было уничтожение целей, имитировавших вражеские ЗРК и колонну танков на марше.

В ходе учений лётчики ЗВО сбросили более 40 бомб.

В общей сложности в тренировке приняли участие более 500 военнослужащих.

Одной из главных задач стала практика для молодых лётчиков — выпускников 2019 года.

Ранее ФАН сообщало, что на подмосковном полигоне Алабино прошли масштабные тактические учения Таманской дивизии.

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