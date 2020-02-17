Лётчики Су-35 провели учения по практическому бомбометанию
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- РИА Новости
Как сообщает телеканал «Звезда», основной задачей пилотов было уничтожение целей, имитировавших вражеские ЗРК и колонну танков на марше.
В ходе учений лётчики ЗВО сбросили более 40 бомб.
В общей сложности в тренировке приняли участие более 500 военнослужащих.
Одной из главных задач стала практика для молодых лётчиков — выпускников 2019 года.
Ранее ФАН сообщало, что на подмосковном полигоне Алабино прошли масштабные тактические учения Таманской дивизии.