СМИ: В Москве девушка погибла во время конкурса в баре
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- РИА Новости
Как рассказали очевидцы, во время завершения конкурса девушка пыталась съесть несколько пирожных одновременно.
По данным источников, 23-летняя девушка подавилась пирожным и потеряла сознание.
Прибывшие медики не смогли её спасти.
Отмечается, что в связи с произошедшим следователи проводят проверку.
В октябре в Самарской области в Новокуйбышевске ученик восьмого класса в одной из школ погиб после того, как подавился воздушным шариком.