СМИ: В Москве девушка погибла во время конкурса в баре

В центре Москвы девушка умерла из-за несчастного случая во время конкурса по поеданию пирожных на скорость в одном из баров. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

© Алексей Сухоруков

РИА Новости

Как рассказали очевидцы, во время завершения конкурса девушка пыталась съесть несколько пирожных одновременно. По данным источников, 23-летняя девушка подавилась пирожным и потеряла сознание. Прибывшие медики не смогли её спасти. Отмечается, что в связи с произошедшим следователи проводят проверку. В октябре в Самарской области в Новокуйбышевске ученик восьмого класса в одной из школ погиб после того, как подавился воздушным шариком.