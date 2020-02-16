СМИ: В Москве девушка погибла во время конкурса в баре

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В центре Москвы девушка умерла из-за несчастного случая во время конкурса по поеданию пирожных на скорость в одном из баров. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
СМИ: В Москве девушка погибла во время конкурса в баре
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Как рассказали очевидцы, во время завершения конкурса девушка пыталась съесть несколько пирожных одновременно.

По данным источников, 23-летняя девушка подавилась пирожным и потеряла сознание.

Прибывшие медики не смогли её спасти.

Отмечается, что в связи с произошедшим следователи проводят проверку.

В октябре в Самарской области в Новокуйбышевске ученик восьмого класса в одной из школ погиб после того, как подавился воздушным шариком.

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