Число погибших при ЧП на заводе в Первоуральске возросло до трёх

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Одна из пострадавших в результате замыкания проводки на заводе «Русский хром» в Первоуральске умерла в ночь на 16 февраля, таким образом, число погибших возросло до трёх.
Число погибших при ЧП на заводе в Первоуральске возросло до трёх
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря предприятия Всеволода Орешкина.

«Женщина скончалась сегодня ночью. Всем трём семьям погибших будет оказана поддержка», — заявил он.

Ранее сообщалось о смерти мужчины, получившего сильные ожоги в результате ЧП на заводе «Русский хром».

Также 14 февраля скончалась ещё одна пострадавшая, доставленная в ожоговый центр в Екатеринбурге.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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