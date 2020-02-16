Число погибших при ЧП на заводе в Первоуральске возросло до трёх

Одна из пострадавших в результате замыкания проводки на заводе «Русский хром» в Первоуральске умерла в ночь на 16 февраля, таким образом, число погибших возросло до трёх.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря предприятия Всеволода Орешкина.

«Женщина скончалась сегодня ночью. Всем трём семьям погибших будет оказана поддержка», — заявил он.

Ранее сообщалось о смерти мужчины, получившего сильные ожоги в результате ЧП на заводе «Русский хром».

Также 14 февраля скончалась ещё одна пострадавшая, доставленная в ожоговый центр в Екатеринбурге.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.