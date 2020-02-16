Число погибших при ЧП на заводе в Первоуральске возросло до трёх
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря предприятия Всеволода Орешкина.
«Женщина скончалась сегодня ночью. Всем трём семьям погибших будет оказана поддержка», — заявил он.
Ранее сообщалось о смерти мужчины, получившего сильные ожоги в результате ЧП на заводе «Русский хром».
Также 14 февраля скончалась ещё одна пострадавшая, доставленная в ожоговый центр в Екатеринбурге.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.