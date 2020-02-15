ФСБ пресекла деятельность нарколаборатории в Крыму

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность крупной лаборатории по производству наркотических средств синтетического происхождения в Крыму.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по республике Крым и Севастополю.

«Сотрудниками управления ФСБ пресечена деятельность крупной нарколаборатории по производству наркотических средств синтетического происхождения. Подозреваемые задержаны», — указывается в заявлении.

Уточняется, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Производство наркотических средств группой лиц в особо крупном размере»).

По данным ведомства, лаборатория была организована в арендованном частном доме в Симферополе, её создали два жителя города, 23 и 24 лет.

В ноябре 2019 года МВД ликвидировало крупнейшую в России нарколабораторию.