Бросившего детей в Шереметьеве мужчину могут ограничить в родительских правах

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Прокуратура Хабаровского края намерена в ближайшее время решить вопрос с ограничением в родительских правах Виктора Гаврилова, оставившего двух своих сыновей в аэропорту Шереметьево.
Бросившего детей в Шереметьеве мужчину могут ограничить в родительских правах
  • © Кадр Следственный комитет Российской Федерации / youtube.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление прокурора Александры Петровой, которое она сделала во время заседания суда по уголовному делу об истязании и краже. По данным следствия, задержанный не только бросил детей в аэропорту, но и избивал их и бывшую жену, а также украл деньги у знакомой.

«Защита нам предоставила данные, что на иждивении у Гаврилова находятся двое детей. Никаких детей на иждивении у него нет, своих детей он оставил в аэропорту Шереметьево, дети сейчас воспитываются матерью. В ближайшее время решается вопрос об ограничении его в родительских правах», — сказала она.

Сам Гавривлов заявил, что оснований для ограничения его в родительских правах нет, и отметил, что оставил детей в аэропорту ради их блага и был «полностью уверен в их безопасности».

Ранее Центральный районный суд города Хабаровска принял решение об отправке под арест Гаврилова. Его защита заявила о намерении обжаловать данное решение.

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