В Госдуме прокомментировали предложение запретить круглосуточную работу кафе в жилых домах

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Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал предложение запретить круглосуточную работу кафе в жилых домах.
В Госдуме прокомментировали предложение запретить круглосуточную работу кафе в жилых домах
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«Что касается предлагаемого запрета в домах, то есть определённые санитарные нормы — их должны выполнять. Если они не выполняются, то надо применять самые жёсткие требования и меры для этих организаций, вплоть до полного закрытия, причём не только тех, которые находятся в домах, но и в близлежащих зданиях», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Депутат также напомнил о проблеме так называемых наливаек, которые под видом баров продают спиртное в запрещённое время. По его словам, такие заведения притягивают соответствующий контингент, который устраивает дебоши, шумом и криками мешает остальным гражданам.

Ранее председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева предложила регламентировать работу предприятий, расположенных на первых этажах многоквартирных домов.

Депутат Госдумы, член комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о том, что Совет Федерации намерен направить в Минюст поправку к КоАП, в соответствии с которой в России могут быть введены дополнительные часы тишины.

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