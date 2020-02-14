В Крыму у берегов Феодосии обнаружили авиабомбу

В ГУ МЧС по Республике Крым сообщили об обнаружении авиационной бомбы в море у берегов Феодосии.

Как сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ведомства, сотрудники специального морского отряда МЧС провели обследование морского дна на расстоянии 500 метров от берега и на глубине 12 метров.

«Взрывоопасный предмет, идентифицированный как фугасная авиационная бомба весом 50 кг, успешно извлекли из воды, погрузили на автомобиль и доставили на специальный полигон, где с соблюдением всех мер безопасности уничтожили. В ходе повторного погружения водолазов для визуального обследования дна взрывоопасных предметов не обнаружили», — отметили в ведомстве.

Всего к операции по разминированию привлекались 11 человек и две единицы техники.

Ранее «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по Республике Крым сообщало, что пиротехники МЧС провели операцию по уничтожению фугасной авиабомбы, найденной на территории села Каменоломня в Сакском районе Крыма.