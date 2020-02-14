В Московской области откроют музей памяти Зои Космодемьянской

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Министр культуры Подмосковья Елена Харламова рассказала, что в начале мая в Петрищеве будет открыт музейный комплекс «Зоя» памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской.
В Московской области откроют музей памяти Зои Космодемьянской
  • РИА Новости

Как сообщает телеканал «360», экспозиция музея будет связана с контрнаступлением советских войск в битве под Москвой в Петрищеве.

По словам Харламовой, отдельный выставочный проект посвятят маршалам советской армии.

«В День Победы в новом музее будет представлена экспозиция, посвящённая Героям Советского Союза маршалам Василию Чуйкову, Кириллу Мерецкову и Михаилу Катукову. Они родились на одной земле, были знакомы, их многое связывало и в жизни, и по службе. Поэтому будет правильно, если история маршалов будет представлена в отдельном выставочном проекте», — пояснила министр культуры Подмосковья.

Открытие экспозиции пройдёт в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в городе планируют провести более 300 мероприятий в честь 75-летия Победы.

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