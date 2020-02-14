На Ставрополье пресекли попытку вывезти партию старинных монет в Израиль

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В Ставропольском крае пресекли попытку вывезти партию старинных монет в Израиль.
На Ставрополье пресекли попытку вывезти партию старинных монет в Израиль
  • © Пресс-служба Минераловодской таможни

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу региональной таможни.

Пассажир рейса из Минеральных Вод в Тель-Авив хотел воспользоваться «зелёным коридором», но в его багаже нашли 238 монет. Он утверждал, что является нумизматом и совершил обмен в Пятигорске. По словам мужчины, старинные монеты ничего не стоили.

«В результате было принято решение о проведении таможенной экспертизы», — заявил первый заместитель начальника Минераловодской таможни Магомед Мадаев.

Установлено, что 33 монеты изготовлены в XVIII—XIX веках в США, Австрии, Венгрии, Испании и представляют собой историческую ценность.

Часть партии у пассажира изъяли. Против него составили протокол об административном нарушении.

В 2019 году kp.ru сообщало, что таможенники пресекли вывоз из Крыма на Украину коллекции старинных купюр.

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