На Ставрополье пресекли попытку вывезти партию старинных монет в Израиль

В Ставропольском крае пресекли попытку вывезти партию старинных монет в Израиль.

Об этом сообщает Newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу региональной таможни.

Пассажир рейса из Минеральных Вод в Тель-Авив хотел воспользоваться «зелёным коридором», но в его багаже нашли 238 монет. Он утверждал, что является нумизматом и совершил обмен в Пятигорске. По словам мужчины, старинные монеты ничего не стоили.

«В результате было принято решение о проведении таможенной экспертизы», — заявил первый заместитель начальника Минераловодской таможни Магомед Мадаев.

Установлено, что 33 монеты изготовлены в XVIII—XIX веках в США, Австрии, Венгрии, Испании и представляют собой историческую ценность.

Часть партии у пассажира изъяли. Против него составили протокол об административном нарушении.

В 2019 году kp.ru сообщало, что таможенники пресекли вывоз из Крыма на Украину коллекции старинных купюр.