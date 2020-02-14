Экипажи Су-24М приняли участие в учениях в Волгоградской области

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М приняли участие в лётно-тактических учениях в Волгоградской области.

Об этом сообщает Novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Военнослужащие уничтожили объекты противовоздушной обороны условного противника. Кроме того, Су-24М отработали приёмы маневрирования и преодоления зон, находящихся под контролем ПВО «оппонентов».

К тренировкам привлекли не только лётчиков и инженерно-технический состав, но и военнослужащих тылового обеспечения, а также связистов.

Ранее ФАН сообщало, что на подмосковном полигоне Алабино прошли масштабные тактические учения Таманской дивизии.