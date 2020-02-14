Экипажи Су-24М приняли участие в учениях в Волгоградской области

Короткая ссылка
Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М приняли участие в лётно-тактических учениях в Волгоградской области.
Экипажи Су-24М приняли участие в учениях в Волгоградской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает Novostivolgograda.ru со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Военнослужащие уничтожили объекты противовоздушной обороны условного противника. Кроме того, Су-24М отработали приёмы маневрирования и преодоления зон, находящихся под контролем ПВО «оппонентов».

К тренировкам привлекли не только лётчиков и инженерно-технический состав, но и военнослужащих тылового обеспечения, а также связистов.

Ранее ФАН сообщало, что на подмосковном полигоне Алабино прошли масштабные тактические учения Таманской дивизии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить