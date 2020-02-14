В России и Белоруссии пройдёт «ВузЭкоФест-2020»

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Ежегодный образовательно-просветительский фестиваль в области устойчивого развития «ВузЭкоФест-2020» пройдёт в России и Белоруссии с 13 по 26 апреля.
В России и Белоруссии пройдёт «ВузЭкоФест-2020»
  • © ВузЭкоФест
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Как сообщают «Дни.ру», в фестивале примут участие более 65 высших учебных заведений.

Основной темой «ВузЭкоФеста-2020» станет развитие экотуризма.

Главная цель организаторов — формирование стратегической концепции развития экотуризма в России до 2035 года.

«Мы хотим, чтобы «ВузЭкоФест-2020» стал для его участников не только возможностью проявить себя или пополнить круг знакомств единомышленниками, но и помог увидеть новые перспективы при реализации целей и задач национальных проектов «Образование», «Экология», а также концепции экологического просвещения в России», — подчеркнула сооснователь и директор проекта Анастасия Окорочкова.

Она также добавила, что одной из таких целей может стать двукратное увеличение числа посетителей на особо охраняемых природных территориях к 2024 году.

Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге прошёл фестиваль энергосбережения и экологии «Вместе ярче».

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