СК возбудил дело по факту истязания детей в Москве

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении родителей, которые в течение нескольких лет применяли физическое насилие к детям. Об этом сообщили в столичном управлении СК России.
СК возбудил дело по факту истязания детей в Москве
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК России («Истязание») и ч. 1 ст. 156 УК России («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем»)», — говорится в сообщении. 

Уточняется, что дети госпитализированы. Следователи проводят следственные действия в отношении матери, а также пытаются установить местонахождение отца.

«По данным следствия, родители в течение нескольких лет систематически причиняли физические и психические страдания путём нанесения побоев в отношении несовершеннолетних детей 2004 и 2005 годов рождения», — отметили в СК.

Ранее в СМИ появилась информация, что 15-летняя девочка и её 14-летний брат при обращении в поликлинику заявили о регулярном избиении родителями.

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