В Нижегородской области рассказали о повторной проверке после гибели новорождённого
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА «Время Н».
По имеющимся данным, главврач дзержинской больницы отстранена от занимаемой должности.
«Мы оказываем всю необходимую поддержку следственным органам, так как сами заинтересованы в объективном и скорейшем расследовании этого случая», — отметил замгубернатора.
В мае 2018 года семейная пара настояла на выписке своего ребёнка из-за плохого ухода за ним в перинатальном центре. На следующий день мальчику стало плохо, и он вскоре скончался.
Ранее Newsnn.ru сообщало, что расследование взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.