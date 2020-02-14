В Нижегородской области рассказали о повторной проверке после гибели новорождённого

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев рассказал, что региональный Минздрав проводит повторную проверку по факту гибели ребёнка после выписки из перинатального центра в Дзержинске.

Об этом сообщает РИА «Время Н».

По имеющимся данным, главврач дзержинской больницы отстранена от занимаемой должности.

«Мы оказываем всю необходимую поддержку следственным органам, так как сами заинтересованы в объективном и скорейшем расследовании этого случая», — отметил замгубернатора.

В мае 2018 года семейная пара настояла на выписке своего ребёнка из-за плохого ухода за ним в перинатальном центре. На следующий день мальчику стало плохо, и он вскоре скончался.

Ранее Newsnn.ru сообщало, что расследование взял на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.