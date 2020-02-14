В Госдуме оценили идею разрешить тратить маткапитал на детские товары

Член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина прокомментировала инициативу общественной организации «Опора России» разрешить тратить выплаты за рождение ребёнка на детские товары.

По её мнению, маткапитал необходимо ориентировать на крупные расходы, связанные с будущим семьи, а не на мелкие покупки.

«Есть и другие механизмы поддержки и помощи, которые родители могут использовать, чтобы купить товары для своих детей. Крупные финансовые ресурсы очень легко потратить на ежедневные нужды, но мы всё-таки настаиваем на другой концепции: это должен быть капитал для семьи», — отметила Соломатина в беседе с газетой «Известия».

Общественная организация «Опора России» выступила с инициативой расширить сферу применения средств материнского капитала с возможностью приобретения на эти деньги товаров для детей: игрушек, одежды, трикотажа, школьных принадлежностей и средств гигиены российского производства.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов в беседе с Nation News оценил ситуацию с предложением о защите граждан от мошенничества с маткапиталом.