В Госдуме оценили идею разрешить тратить маткапитал на детские товары

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Член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина прокомментировала инициативу общественной организации «Опора России» разрешить тратить выплаты за рождение ребёнка на детские товары.
В Госдуме оценили идею разрешить тратить маткапитал на детские товары
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
  • globallookpress.com

По её мнению, маткапитал необходимо ориентировать на крупные расходы, связанные с будущим семьи, а не на мелкие покупки.

«Есть и другие механизмы поддержки и помощи, которые родители могут использовать, чтобы купить товары для своих детей. Крупные финансовые ресурсы очень легко потратить на ежедневные нужды, но мы всё-таки настаиваем на другой концепции: это должен быть капитал для семьи», — отметила Соломатина в беседе с газетой «Известия».

Общественная организация «Опора России» выступила с инициативой расширить сферу применения средств материнского капитала с возможностью приобретения на эти деньги товаров для детей: игрушек, одежды, трикотажа, школьных принадлежностей и средств гигиены российского производства.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов в беседе с Nation News оценил ситуацию с предложением о защите граждан от мошенничества с маткапиталом.

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