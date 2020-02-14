В России отмечен рост взноса за капремонт

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В Фонде содействия реформированию ЖКХ подсчитали, что минимальный взнос за капитальный ремонт в России за девять месяцев 2019 года вырос на 10,4% за квадратный метр (до 8,49 рубля).
В России отмечен рост взноса за капремонт
  • Pixabay

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные фонда.

Отмечается, что регионы повышали размер взносов в разное время: в Ульяновской области тариф увеличивался 1 февраля и 1 июля 2019 года, в Кемеровской — 1 сентября, а во многих регионах он был повышен с 1 января 2020 года.

По информации Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР), в 2020 году взносы уже повысили 54 субъекта, а в 31 регионе они остались на прежнем уровне.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Министерстве ЖКХ Московской области рассказали о выполнении плана по капремонту на 2019 год.

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