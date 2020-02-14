Две машины провалились под лёд под Хабаровском

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Два автомобиля провалились под лёд, когда пересекали реку Амур по нелегальной переправе в пригородах Хабаровска.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что инцидент произошёл в четырёх километрах от села Воронежское-3.

Водитель утонувшего Toyota Rush успел покинуть машину и добраться до берега, он госпитализирован.

Предположительно, двое мужчин, которые находились в затонувшем УАЗ не смогли покинуть автомобиль.

5 января в Приморском крае частично провалились под лёд около 30 автомобилей, которые были припаркованы на острове Русский в бухте Воевода.

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