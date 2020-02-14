Две машины провалились под лёд под Хабаровском
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что инцидент произошёл в четырёх километрах от села Воронежское-3.
Водитель утонувшего Toyota Rush успел покинуть машину и добраться до берега, он госпитализирован.
Предположительно, двое мужчин, которые находились в затонувшем УАЗ не смогли покинуть автомобиль.
5 января в Приморском крае частично провалились под лёд около 30 автомобилей, которые были припаркованы на острове Русский в бухте Воевода.