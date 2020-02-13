Суд заключил под стражу женщину, обвиняемую в убийстве семилетнего сына в Крыму

Короткая ссылка
Суд заключил под стражу жительницу Симферополя, обвиняемую в убийстве семилетнего сына.
Суд заключил под стражу женщину, обвиняемую в убийстве семилетнего сына в Крыму
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального управления СУ СК России.

По данным следователей, поздно вечером 8 февраля в салоне автомобиля на улице Сельвинского в Симферополе было обнаружено тело ребёнка. Рядом с машиной лежала женщина, находившаяся без сознания.

В ходе осмотра места преступления изъяты доказательства, которые свидетельствуют о причинении смертельных ранений мальчику его матерью.

«Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления», — отметили в ведомстве.

Ранее Nation News сообщал, что житель Пермского края задержан по подозрению в убийстве беременной жены и трёхлетнего сына.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить