Суд заключил под стражу женщину, обвиняемую в убийстве семилетнего сына в Крыму

Суд заключил под стражу жительницу Симферополя, обвиняемую в убийстве семилетнего сына.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального управления СУ СК России.

По данным следователей, поздно вечером 8 февраля в салоне автомобиля на улице Сельвинского в Симферополе было обнаружено тело ребёнка. Рядом с машиной лежала женщина, находившаяся без сознания.

В ходе осмотра места преступления изъяты доказательства, которые свидетельствуют о причинении смертельных ранений мальчику его матерью.

«Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления», — отметили в ведомстве.

Ранее Nation News сообщал, что житель Пермского края задержан по подозрению в убийстве беременной жены и трёхлетнего сына.