В Крыму завели дело по факту гибели мужчины в результате падения дерева

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В Керчи завели уголовное дело по факту гибели мужчины в результате падения дерева.
В Крыму завели дело по факту гибели мужчины в результате падения дерева
  • © Следственный комитет Российской Федерации

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу управления СУ СК России по Крыму и Севастополю.

Предварительно установлено, что днём 12 февраля на пешеходной дороге по улице Ерёменко на 56-летнего мужчину упал ствол дерева. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи выясняют, в чьей зоне обслуживания находился участок.

В 2019 году URA.RU сообщало, что в Челябинской области женщина погибла в результате падения куска льда.

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