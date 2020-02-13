В Крыму завели дело по факту гибели мужчины в результате падения дерева

В Керчи завели уголовное дело по факту гибели мужчины в результате падения дерева.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу управления СУ СК России по Крыму и Севастополю.

Предварительно установлено, что днём 12 февраля на пешеходной дороге по улице Ерёменко на 56-летнего мужчину упал ствол дерева. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи выясняют, в чьей зоне обслуживания находился участок.

В 2019 году URA.RU сообщало, что в Челябинской области женщина погибла в результате падения куска льда.