В Красноярском крае завели дело по факту смерти двухлетнего ребёнка в больнице

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В Красноярском крае завели уголовное дело по факту смерти двухлетнего ребёнка в больнице.
В Красноярском крае завели дело по факту смерти двухлетнего ребёнка в больнице
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на региональное СУ СК России.

По предварительной информации, пациент страдал врождённым заболеванием и нуждался в препарате, который был назначен по решению врачебной комиссии. Неустановленные сотрудники краевого Минздрава отказались закупить это лекарство, сославшись на отсутствие финансирования.

В результате ребёнок скончался.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее Newinform сообщал, что в Кемеровской области организовали проверку по факту обнаружения тела младенца.

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