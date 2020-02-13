В Красноярском крае завели дело по факту смерти двухлетнего ребёнка в больнице
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на региональное СУ СК России.
По предварительной информации, пациент страдал врождённым заболеванием и нуждался в препарате, который был назначен по решению врачебной комиссии. Неустановленные сотрудники краевого Минздрава отказались закупить это лекарство, сославшись на отсутствие финансирования.
В результате ребёнок скончался.
Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.
Ранее Newinform сообщал, что в Кемеровской области организовали проверку по факту обнаружения тела младенца.