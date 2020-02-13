Путин оценил идею закрепить в Конституции статус страны-победительницы

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Президент России Владимир Путин, комментируя предложение закрепить за страной в Конституции статус державы-победительницы, отметил, что над идеей стоит подумать.
Путин оценил идею закрепить в Конституции статус страны-победительницы
  • РИА Новости

«Нужно ли это в Конституции отмечать (и если нужно, то где) — это нужно подумать. Сама по себе идея, конечно, хорошая», — сказал глава государства на встрече с рабочей группой по подготовке поправок.

По его словам, попытки переписать историю вредны и имеют «определённый понятный подтекст». 

Путин также указал, что в годы Второй мировой войны речь шла об уничтожении этноса как такового и об этом никогда нельзя забывать.

«Именно поэтому мы всегда будем благодарны тем, кто это победу нам добыл», — добавил российский лидер.

Ранее Путин указал на продолжающиеся попытки искажения исторической правды в Европе. Он подчеркнул, что недавняя резолюция Европарламента фактически «поставила на одну доску нацистских агрессоров и Советский Союз».

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