Суд приговорил россиянина к 14 годам колонии за госизмену

Санкт-Петербургский городской суд принял решение приговорить к 14 годам колонии строгого режима гражданина России Виктора Прозорова в рамках дела о госизмене.

Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

«Суд назначил Прозорову наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Как сообщает издание «Фонтанка», Прозоров занимал должность директора и главного конструктора в севастопольском ЦКБ «Черноморец».

Летом 2018 года Лефортовский суд Москвы арестовал Прозорова по ст. 275 УК России, максимальная санкция по которой составляет 20 лет лишения свободы.