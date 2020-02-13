Суд приговорил россиянина к 14 годам колонии за госизмену
- РИА Новости
Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
«Суд назначил Прозорову наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет в колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
Как сообщает издание «Фонтанка», Прозоров занимал должность директора и главного конструктора в севастопольском ЦКБ «Черноморец».
Летом 2018 года Лефортовский суд Москвы арестовал Прозорова по ст. 275 УК России, максимальная санкция по которой составляет 20 лет лишения свободы.