Игорю Талькову — младшему дали один год условно за езду в пьяном виде
- РИА Новости
В пресс-службе суда рассказали, что суд признал Талькова виновным по статье 264.1 УК России («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).
Суд назначил Талькову-младшему «один год лишения свободы условно, а также лишил его права управления транспортным средством на три года».
21 мая 2019 года Чертановский суд Москвы приговорил музыканта к лишению права управления автомобилем на два года и назначил штраф в размере 200 тыс. рублей.