Игорю Талькову — младшему дали один год условно за езду в пьяном виде

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Нагатинский суд Москвы принял решение приговорить к одному году условно и лишить права управления автомобилем на три года музыканта Игоря Талькова — младшего за повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Об этом информирует ТАСС.
Игорю Талькову — младшему дали один год условно за езду в пьяном виде
  • РИА Новости

В пресс-службе суда рассказали, что суд признал Талькова виновным по статье 264.1 УК России («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).

Суд назначил Талькову-младшему «один год лишения свободы условно, а также лишил его права управления транспортным средством на три года».

21 мая 2019 года Чертановский суд Москвы приговорил музыканта к лишению права управления автомобилем на два года и назначил штраф в размере 200 тыс. рублей.

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