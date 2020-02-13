Ветеран спецслужб рассказал о последней встрече с Алексеем Ботяном

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Ветеран спецслужб Олег Нечипоренко рассказал о последней встрече с Героем России разведчиком Алексеем Ботяном.
Ветеран спецслужб рассказал о последней встрече с Алексеем Ботяном
  • © Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ

По его словам, встреча состоялась в ноябре 2019 года на юбилее руководителя пресс-бюро СВР.

«Он был на коляске, но хорошо говорил и поздравил юбиляра. Всех поприветствовал, а мы очень рады были его видеть там. Понимаю, что ему тяжело давались эти передвижения. Тем не менее он держался с улыбкой, которая была ему свойственна. Сегодня, когда мне сообщили о его смерти, я воспринял это очень тяжело», — признался Нечипоренко в беседе с телеканалом «Звезда».

Он выразил соболезнования близким разведчика и добавил, что Ботян прожил долгую жизнь, наполненную событиями, которых могло бы хватить на целое подразделение российских специальных служб.

Легендарный разведчик Герой России Алексей Ботян, который в январе 1945 года руководил операцией по спасению польского Кракова, скончался в возрасте 103 лет.

Полковник КГБ в отставке Игорь Прелин в беседе с НСН отметил, что Ботян был светлым, добрым и отзывчивым человеком, который пронёс через всю жизнь верность отчизне.

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