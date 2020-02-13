Жители подмосковных деревень будут оплачивать вывоз мусора со скидкой 20%

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Жители посёлков и деревень Московской области получат скидку в размере 20% на оплату вывоза мусора.
Жители подмосковных деревень будут оплачивать вывоз мусора со скидкой 20%
  • РИА Новости

Как сообщает телеканал «360», речь идёт о тех собственниках, которые пользуются муниципальными контейнерными площадками.

«Региональный оператор будет фиксировать правильный сбор отхода на конкретной контейнерной площадке. И собственники получат единый платёжный документ с утверждённой скидкой», — пояснил заместитель министра ЖКХ Московской области Олег Романов.

Заместитель директора ООО «Хартия» в Московской области Андрей Пащенко, в свою очередь, уточнил, что скидка будет предоставляться всем жителям населённого пункта, а не каждому в отдельности.

По его словам, оценивать правильность сортировки мусора в контейнерах будут водители, которые отвечают за вывоз отходов.

Ранее газета «Известия» сообщала, что, по данным экспертов, в 2019 году рост количества твёрдых коммунальных отходов составил 10—20%.

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