На дороги Томска планируют нанести новую светоотражающую разметку

В департаменте дорожной деятельности и благоустройства мэрии Томска заявили, что в 2020 году на всех дорогах Томска появится дорожная разметка из термопластика с вкраплением стеклянных шариков, создающих светоотражающий эффект.

«Такая технология позволит повысить фотометрические характеристики разметки как в дневное время, так и в особенности в ночное. Ночью такая разметка отражает свет фар проезжающих автомобилей и выглядит подсвеченной, более яркой, чем обыкновенная», — отметил в беседе с порталом vtomske.ru начальник департамента Сергей Аушев.

Он добавил, что разметка с использованием стеклошариков будет применяться на осевых разделительных полосах.