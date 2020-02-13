На дороги Томска планируют нанести новую светоотражающую разметку
- РИА Новости
«Такая технология позволит повысить фотометрические характеристики разметки как в дневное время, так и в особенности в ночное. Ночью такая разметка отражает свет фар проезжающих автомобилей и выглядит подсвеченной, более яркой, чем обыкновенная», — отметил в беседе с порталом vtomske.ru начальник департамента Сергей Аушев.
Он добавил, что разметка с использованием стеклошариков будет применяться на осевых разделительных полосах.