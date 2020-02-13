На дороги Томска планируют нанести новую светоотражающую разметку

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В департаменте дорожной деятельности и благоустройства мэрии Томска заявили, что в 2020 году на всех дорогах Томска появится дорожная разметка из термопластика с вкраплением стеклянных шариков, создающих светоотражающий эффект.
На дороги Томска планируют нанести новую светоотражающую разметку
  • РИА Новости

«Такая технология позволит повысить фотометрические характеристики разметки как в дневное время, так и в особенности в ночное. Ночью такая разметка отражает свет фар проезжающих автомобилей и выглядит подсвеченной, более яркой, чем обыкновенная», — отметил в беседе с порталом vtomske.ru начальник департамента Сергей Аушев.

Он добавил, что разметка с использованием стеклошариков будет применяться на осевых разделительных полосах.

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