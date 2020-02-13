Эксперт оценил предложение запретить шуметь днём

Член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России, председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин оценил сообщение о том, что Совет Федерации намерен направить в Минюст поправку к КоАП, в соответствии с которой в России могут быть введены дополнительные часы тишины.

«У нас есть в региональном законодательстве сегодня соответствующие нормы, запрещающие шум. К сожалению, они не работают, потому что нет органа, который должен это исполнять», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, нужно создавать единый механизм, единый порядок фиксации нарушений с последующим привлечением к административной ответственности.

Крохин также отметил, что бытовые претензии к соседям чаще всего вызваны не реальным шумом, а отсутствием звукоизоляции, культуры быта.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в России хотят запретить шуметь с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 09:00, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.