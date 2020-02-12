В Подмосковье пресекли деятельность мастерской по разборке краденых автомобилей

В Московской области пресекли деятельность мастерской по разборке краденых автомобилей.

«По имеющейся информации, злоумышленники проникали в машины и с помощью специального оборудования совершали их хищение. В автосервисе, расположенном в Домодедовском районе Московской области, транспортные средства разбирались на запчасти, которые впоследствии сбывались через интернет», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По её словам, задержаны двое жителей Москвы. При обыске в мастерской обнаружены разукомплектованные похищенные иномарки, устройства для проникновения в салоны машин. Изъяты поддельные регистрационные знаки России и Белоруссии, вещи и документы потерпевших.

Установлены обстоятельства двух краж. Предварительная сумма ущерба — более 1,5 млн рублей. Возбуждены уголовные дела.

«Судом в отношении одного из задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, другой находится под домашним арестом», — сказала Волк.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия для установления соучастников и выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности.

Ранее председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук в беседе с URA.RU рассказал, где чаще всего угоняют машины.