Морпехи Каспийской флотилии начали ротные тактические учения
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Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
На автомобилях и бронетехнике военнослужащие выдвинулись из пункта постоянной дислокации в районы сосредоточения колонн.
Одним из заданий стало преодоление «заражённого» участка местности. В течение недели морпехам предстоит высадиться на неподготовленное побережье, захватить командный пункт условного противника, обеспечить противодесантную оборону участка морского побережья.
На втором этапе учений военнослужащие выполнят высадку на берег с использованием новейших бронемашин БТР-82М и отработают ряд других задач.
К манёврам привлекли более тысячи морпехов. Задействовано около 200 единиц вооружения и техники.
Ранее ФАН сообщало, что на подмосковном полигоне Алабино прошли масштабные тактические учения Таманской дивизии.