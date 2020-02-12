Морпехи Каспийской флотилии начали ротные тактические учения

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Морские пехотинцы Каспийской флотилии начали ротные тактические учения в Дагестане.
Морпехи Каспийской флотилии начали ротные тактические учения
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Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

На автомобилях и бронетехнике военнослужащие выдвинулись из пункта постоянной дислокации в районы сосредоточения колонн.

Одним из заданий стало преодоление «заражённого» участка местности. В течение недели морпехам предстоит высадиться на неподготовленное побережье, захватить командный пункт условного противника, обеспечить противодесантную оборону участка морского побережья.

На втором этапе учений военнослужащие выполнят высадку на берег с использованием новейших бронемашин БТР-82М и отработают ряд других задач.

К манёврам привлекли более тысячи морпехов. Задействовано около 200 единиц вооружения и техники.

Ранее ФАН сообщало, что на подмосковном полигоне Алабино прошли масштабные тактические учения Таманской дивизии.

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