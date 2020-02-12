В Тюмени из-за обрушения части стены жилого дома эвакуировали 14 человек

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В ГУ МЧС по Тюменской области заявили об эвакуации 14 человек из-за обрушения части стены в подъезде жилого дома на улице Спорта.
В Тюмени из-за обрушения части стены жилого дома эвакуировали 14 человек
  • РИА Новости

Как сообщает vsluh.ru, район полностью оцеплен, на месте работают скорая помощь, пожарные и полиция.

«В подъезде произошло частичное обрушение кирпичной кладки. Из дома эвакуированы 14 человек, включая восьмерых детей. Погибших и пострадавших нет», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным городской администрации, дом был построен в 1962 году, а в 2014-м был признан аварийным и подлежащим сносу.

Решения о дальнейшем порядке действий, в том числе связанных с ускорением расселения дома, будут приняты на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Ранее kp.ru сообщала о проверке по факту обрушения стены жилого дома в городе Узловая Тульской области.

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