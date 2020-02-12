Названы российские регионы — лидеры по продажам грузовиков в 2019 году

Стали известны российские регионы — лидеры по продажам грузовиков в 2019 году.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Лидируют Москва и Московская область — 9,8 тыс. (-2,3%) и 5,6 тыс. (-16,1%) соответственно.

На третьем месте оказался Татарстан, где продано 4 тыс. грузовых автомобилей (-13,3%).

Далее следуют Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург, Нижегородская и Свердловская области, Краснодарский край, Башкирия и Иркутская область.

В целом в России продано 80,6 тыс. грузовиков, что на 2% меньше по сравнению с 2018 годом.

Ранее ФАН сообщало, что названы самые популярные в России автомобили с пробегом по итогам января.