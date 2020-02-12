СК проверит видео праздника силовиков в Тюмени с воровскими лозунгами
- РИА Новости
На видео празднования, как утверждают СМИ, получения звания майора следователем в тюменском ресторане мужчина произносит фразу на воровском жаргоне.
Автор видео показывает зал ресторана, при этом перечисляя присутствующих, упоминая судью, прокурора и сотрудников СК.
«Проводится служебная проверка по размещённой информации в СМИ», — заявили в СК.
По данным СМИ, на видео запечатлены сотрудники полиции, а также следователь СК по Тюменской области.