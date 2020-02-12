СК проверит видео праздника силовиков в Тюмени с воровскими лозунгами

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СК начал проверку после публикаций в СМИ записи, на которой следователь в Тюмени отмечает повышение под лозунг на блатном жаргоне. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу СК России по Тюменской области.
СК проверит видео праздника силовиков в Тюмени с воровскими лозунгами
  • РИА Новости

На видео празднования, как утверждают СМИ, получения звания майора следователем в тюменском ресторане мужчина произносит фразу на воровском жаргоне.

Автор видео показывает зал ресторана, при этом перечисляя присутствующих, упоминая судью, прокурора и сотрудников СК.

«Проводится служебная проверка по размещённой информации в СМИ», — заявили в СК.

По данным СМИ, на видео запечатлены сотрудники полиции, а также следователь СК по Тюменской области. 

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