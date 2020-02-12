СК проверит видео праздника силовиков в Тюмени с воровскими лозунгами

СК начал проверку после публикаций в СМИ записи, на которой следователь в Тюмени отмечает повышение под лозунг на блатном жаргоне. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу СК России по Тюменской области.

РИА Новости

На видео празднования, как утверждают СМИ, получения звания майора следователем в тюменском ресторане мужчина произносит фразу на воровском жаргоне. Автор видео показывает зал ресторана, при этом перечисляя присутствующих, упоминая судью, прокурора и сотрудников СК. «Проводится служебная проверка по размещённой информации в СМИ», — заявили в СК. По данным СМИ, на видео запечатлены сотрудники полиции, а также следователь СК по Тюменской области.