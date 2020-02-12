В Удмуртии 2,2 млрд рублей направят на развитие сельхозпроизводителей

На развитие агропромышленного комплекса (АПК) в Удмуртии в 2020 году будет направлено 2,2 млрд рублей.

Как сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза республики, такая сумма предусмотрена в консолидированном бюджете.

Министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова отметила, что местные аграрии получат субсидии двух видов: компенсирующую и стимулирующую.

В том числе на поддержку молочной отрасли будет выделено 775,3 млн рублей.

10 млн рублей субсидий намерены довести до льноперерабатывающих предприятий.

2,5 млн рублей впервые будет выделено на поддержку мясного животноводства.

79 млн рублей выделят на возмещение затрат на покупку племенного материала.

Также гранты получат экспортно-ориентированные предприятия и учебные аграрные заведения Удмуртии.