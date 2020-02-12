В Удмуртии 2,2 млрд рублей направят на развитие сельхозпроизводителей

Короткая ссылка
На развитие агропромышленного комплекса (АПК) в Удмуртии в 2020 году будет направлено 2,2 млрд рублей.
В Удмуртии 2,2 млрд рублей направят на развитие сельхозпроизводителей
  • РИА Новости

Как сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза республики, такая сумма предусмотрена в консолидированном бюджете.

Министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова отметила, что местные аграрии получат субсидии двух видов: компенсирующую и стимулирующую.

В том числе на поддержку молочной отрасли будет выделено 775,3 млн рублей.

10 млн рублей субсидий намерены довести до льноперерабатывающих предприятий.

2,5 млн рублей впервые будет выделено на поддержку мясного животноводства.

79 млн рублей выделят на возмещение затрат на покупку племенного материала.

Также гранты получат экспортно-ориентированные предприятия и учебные аграрные заведения Удмуртии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить