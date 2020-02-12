В севастопольском парке «Патриот» пройдёт игровой фестиваль

На кластере «Центральный» военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Южного военного округа Минобороны России в Севастополе пройдёт Крымский игровой фестиваль.

«16 февраля в 11:00 торжественным построением откроется военно-историческая реконструкция «Мы уходим», посвящённая 31-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана», — цитирует «Новый Севастополь» пресс-службу Черноморского флота.

В реконструкции задействуют более десяти единиц боевой техники, 50 военнослужащих ЧФ и 60 реконструкторов.

Кроме того, на фестивале будут представлены периоды Великой Отечественной войны и послевоенного времени, Вооружённые силы СССР и современной России, военно-спортивные клубы по фаертагу, страйкболу, лазертагу и пейнтболу.