В Москве названы самые продаваемые автомобили января

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Аналитики назвали самый популярный новый автомобиль по итогам января 2020 года.
В Москве названы самые продаваемые автомобили января
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Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат», самым популярным автомобилем в первый месяц 2020 года стала модель Kia Rio, которую приобрели 693 покупателя.

Второе место в рейтинге популярности занимает Hyundai Solaris с результатом 645 проданных автомобилей. Третье место — у Hyundai Creta, который в январе приобрели 543 автолюбителя.

В топ-10 самых продаваемых автомобилей в Москве также вошли Nissan X-Trail (413 единиц), Toyota Camry (397), Nissan Qashqai (393), Volkswagen Tiguan (371), Volkswagen Polo (333), Lada Vesta (317) и Skoda Octavia (316).

Ранее ФАН сообщало, что автоэксперты составили топ-10 самых комфортных машин современности.

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