В Москве названы самые продаваемые автомобили января

Аналитики назвали самый популярный новый автомобиль по итогам января 2020 года.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные аналитического агентства «Автостат», самым популярным автомобилем в первый месяц 2020 года стала модель Kia Rio, которую приобрели 693 покупателя.

Второе место в рейтинге популярности занимает Hyundai Solaris с результатом 645 проданных автомобилей. Третье место — у Hyundai Creta, который в январе приобрели 543 автолюбителя.

В топ-10 самых продаваемых автомобилей в Москве также вошли Nissan X-Trail (413 единиц), Toyota Camry (397), Nissan Qashqai (393), Volkswagen Tiguan (371), Volkswagen Polo (333), Lada Vesta (317) и Skoda Octavia (316).

Ранее ФАН сообщало, что автоэксперты составили топ-10 самых комфортных машин современности.