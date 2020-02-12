Мосгорсуд подтвердил смерть экс-начальника управления ФСИН Свиридова
Московский городской суд подтвердил информацию о том, что бывший начальник одного из управлений Федеральной службы исполнения наказаний Виктор Свиридов покончил с собой в здании суда в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
- РИА Новости
В Мосгорсуде заявили, что Свиридов не выжил.
Ранее появилась информация, что бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда.
Как сообщалось, в суде слушалось дело о вымогательстве.
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