Мосгорсуд подтвердил смерть экс-начальника управления ФСИН Свиридова

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RT
Московский городской суд подтвердил информацию о том, что бывший начальник одного из управлений Федеральной службы исполнения наказаний Виктор Свиридов покончил с собой в здании суда в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
Мосгорсуд подтвердил смерть экс-начальника управления ФСИН Свиридова
  • РИА Новости

В Мосгорсуде заявили, что Свиридов не выжил.

Ранее появилась информация, что бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда.

Как сообщалось, в суде слушалось дело о вымогательстве.

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