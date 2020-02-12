Мосгорсуд подтвердил смерть экс-начальника управления ФСИН Свиридова

Московский городской суд подтвердил информацию о том, что бывший начальник одного из управлений Федеральной службы исполнения наказаний Виктор Свиридов покончил с собой в здании суда в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

В Мосгорсуде заявили, что Свиридов не выжил.

Ранее появилась информация, что бывший начальник одного из управлений ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в зале Чертановского суда.

Как сообщалось, в суде слушалось дело о вымогательстве.