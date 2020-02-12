Экс-замглавы Псковской области приговорили к пяти годам тюрьмы
- РИА Новости
«Приговором суда Кузнецову назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщили в Следственном комитете.
В ходе расследования следствием был наложен арест на имущество обвиняемого на сумму свыше 7 млн рублей.
По словам судьи, вина Кузнецова подтверждается показаниями свидетелей и результатами экспертиз.
Мужчина был арестован в конце 2018 года по обвинению в получении взятки.
Следствием установлено, что Кузнецов в период с декабря 2012 по январь 2013 года получил взятку в виде «незаконного оказания услуг имущественного характера от исполнительного директора строительной организации в виде скидки в сумме 1,35 млн рублей на жилой дом, приобретённый ранее его супругой».
Взамен на скидку он помог организации выиграть аукцион на заключение государственного контракта в размере более 40 млн рублей.